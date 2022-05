Stasera Italia, il consigliere di Mario Draghi ha una paura enorme: “Una guerra che seminerà odi decennali”

03 maggio 2022 a

Un possibile asse tra Russia, India e Cina potrebbe essere pericoloso per l'Occidente? A rispondere al quesito di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia su Rete4, è Giuseppe Rao, professore di ‘Geotecnologia e ordine mondiale’ all'Università di Sassari, nonché consigliere della presidenza del Consiglio dei ministri. “L’equilibrio mondiale è venuto a mancare nel 1991 con la caduta dell’impero sovietico, da quel momento abbiamo avuto un’avanzata dell’Occidente e della Nato verso Est, che è stato percepito come un tentativo di isolamento della Russia. Questo ha rimesso in discussione questo ordine mondiale. Io vorrei citare un grande diplomatico, George Frost Kennan, che nel 1997, quando ci fu l’adesione di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca alla Nato disse ‘Mi si spacca il cuore, perché così facendo stiamo ricostruendo una nuova Guerra Fredda che sarà molto calda. Così facendo impediamo l’evoluzione della Russia verso principi democratici’”.

“Io - dice ancora Rao a malincuore - davo grande affidamento alla nuova amministrazione di Joe Biden, perché avevo fiducia in questa figura politica, qualcuno che conosce le regole dell’amministrazione. Biden promise la liberalizzazione dei vaccini, promise addirittura di costruire delle fabbriche per i vaccini in India. Poi queste promesse sono andate vane. Il mondo in via di sviluppo ha la memoria lunga, io l’ho capito in Cina, possiamo fare grandi danni alla storia e alla memoria dei popolo. Questa è la mia grande preoccupazione. Questo conflitto seminerà odi che dureranno decenni, investiranno le nuove generazione. Dobbiamo investire sulla pace, sui sentimenti di amicizia e amore nelle nuove generazioni”.

Giuseppe Rao: "Questo conflitto seminerà odi che dureranno decenni. Dobbiamo investire sulla pace"#StaseraItalia pic.twitter.com/wFdaaoBg3a — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 3, 2022

