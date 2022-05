Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky pone alla Russia le condizioni per la neutralità

02 maggio 2022 a

L’Ucraina è disposta ad accettare la neutralità chiesta da Mosca solo se la Russia lascerà tutti i territori occupati, inclusa la Crimea. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ad Al Arabiya.

Qualche ora prima Zelensky aveva parlato anche dell'Azovstal. L’evacuazione dall’acciaieria di Mariupol non riguarda militari e feriti, perché le Nazioni Unite, con l’assistenza delle quali è in corso la missione di evacuazione, non si assumono tale responsabilità. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al quotidiano greco EPT News, citato da Ukrinform. «Questa evacuazione, purtroppo, non si applica ai militari o ai feriti», «l’Onu sta solo parlando di aiutare a evacuare i civili», ha detto il capo di stato ucraino.

