L'Aria che Tira, Francesco Borgonovo colpevolizza gli Usa: “Hanno seminato guerra e morte, tranne che con Trump”

30 aprile 2022 a

a

a

Francesco Borgonovo alza un muro difensivo nei confronti di Donald Trump. Il vice-direttore de La Verità è ospite della puntata del 30 aprile de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino, e si scaglia contro i presidenti Usa democratici: “Ricordo che Donald Trump non ha fatto alcuna guerra, si è seduto al tavolo con Kim Jong-un e ha fermato questa guerra con la Corea del Nord. Vladimir Putin non si aspettava affatto che dall’altra parte non ci fossero reazioni, perché quelli che hanno seminato guerra e morte da ogni parte sono i democratici americani, a partire da Bill Clinton e dai bombardamenti nell’ex Jugoslavia, che hanno colpito l’ambasciata cinese, rivendicate da Joe Biden come le bombe su Belgrado. Hillary Clinton che ha spinto anche per l’Ucraina… Se noi ci troviamo in questa situazione è a causa dei democratici americani, non è a causa di Trump”.

Greco e la verità su Azovstal: “Bugie di Putin. La Russia vuole affamare il nemico”

Ma che cosa ha scatenato la reazione di Borgonovo? La reazione è nata dopo le parole di Furio Colombo, ex deputato e senatore, che in collegamento con la trasmissione della Merlino ha incolpato Trump: “Il ruolo dell'America oggi risente della frantumazione che un presidente americano per disgrazia ha portato agli Stati Uniti. Trump è l'inventore della bugia assoluta, dell'aggressione libera se sei in grado di farla. La cosiddetta 'realtà parallela' ha funzionato. Biden è a capo di un paese fortemente colpito dall'immoralità e dall'aggressività del precedente presidente. Per fortuna Trump non è più presidente degli Stati Uniti ma la sua eredità è molto forte”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.