"Se necessario..." se Kim Jong-un minaccia l'uso di armi nucleari. Come si è fatto vedere, analisti in allarme

Kim Jong-un minaccia l’uso «preventivo» di armi nucleari. Il leader nordcoreano, riporta l’agenzia Kcna, ha confermato la volontà di «mantenere e sviluppare costantemente la superiorità assoluta» delle forze armate per «contenere e vanificare preventivamente tutti i tentativi pericolosi e gli atti di minaccia, anche nucleare, se necessario, poste da forze ostili». E ha sottolineato che Pyongyang deve continuare a lavorare in modo da disporre di una «forza militare schiacciante che nessuna potenza al mondo possa provocare». «È - ha sostento durante un incontro con ufficiali militari di cui ha dato notizia la Kcna - l’ancora di salvezza che garantisce la sicurezza del nostro Paese, delle persone e del futuro». Nei giorni scorsi il leader nordcoreano aveva annunciato l’intenzione di rafforzare ulteriormente le capacità nucleari del suo regime nel corso della parata militare che si è svolta nel centro di Pyongyang per celebrare il 90mo anniversario della fondazione dell’esercito.

Un altro segnale allarma gli analisti. Nella sua ultima apparizione, il leader si è presentato al mondo indossando una divisa da maresciallo militare durante la parata militare per il 90esimo anniversario dell’esercito nordcoreano, nella notte del 25 aprile. L'uniforme bianca con fregi dorati è stata letta come un modo per rimarcare il legame affettivo e storico con il nonno Kim Il Sung, che indossava spesso la stessa tenuta. E che sottolinea il ruolo militare del dittatore. “È insolito", ha detto al New York Times Cheong Seong-chang, direttore del Center for North Korea Studies presso il Sejong Institute, "la scelta segnala una posizione estremamente dura che probabilmente il leader nordcoreano adotterà nei confronti del nuovo governo sudcoreano di Yoon Suk-yeol, che ha espresso una posizione da falco nei confronti di Pyongyang".

