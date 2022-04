Joe Biden, il nuovo video della mano scatena i sospetti peggiori: "È malato". Cos'ha il presidente

Giada Oricchio 23 aprile 2022 a

Joe Biden ci ricasca. Cosa sta succedendo al presidente degli Stati Uniti? L'ennesimo gesto con le mani scatena i sospetti peggiori. Al termine di un discorso in occasione del Lowering Costs for American Families, Biden ha salutato il pubblico si è girato e bisbigliando qualcosa (si vede chiaramente un movimento delle labbra) ha sollevato entrambe le mani in maniera perentoria. Fin qui nulla di strano, probabilmente con quel gesto stava chiedendo agli uomini della sicurezza da che parte dovesse uscire. È ciò che succede immediatamente dopo a sollevare qualche perplessità perchéil presidente americano ripete il movimento, ma davanti a lui non solo non c’è nessuno, ma c’è addirittura un muro.

È tornato l’amico immaginario di #Biden!

Diamogli un nome. Io quoto Benjamin, per gli amici #Ben. pic.twitter.com/AqR3Z1rdpP — (@4everAnnina) April 23, 2022

In più lui stesso sembra avere un attimo di esitazione, appare confuso e disorientato. Si rigira e saluta di nuovo la platea prima di guadagnare velocemente l’uscita. Non è la prima volta che Potus appare stordito: nemmeno 10 giorni fa si era reso protagonista di un siparietto simile. Prima ancora non era riuscito a pronunciare il nome di Earl Blumenauer, membro della Camera dei Rappresentanti dell’Oregon. Immagini che rilanciano i dubbi sulla piena salute dell’inquilino della Casa Bianca.

