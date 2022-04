Sergey Protosenya e Vladislav Avayev, le due morti misteriose dei big russi: sterminate le famiglie

21 aprile 2022 a

Mistero sulla morte di due importanti uomini russi. Il corpo di Sergey Protosenya, l'ex vice presidente del gigante russo del gas Novatek, è stato trovato impiccato nella casa in Costa Brava in Spagna. La moglie e la figlia di Protosenya sono state trovate in un letto vicino nella giornata di martedì: è stato stabilito che entrambe sono morte per ferite con armi da taglio.

Qualche giorno prima invece erano stati ritrovati i cadaveri dell'ex vice-presidente di Gazprombank Vladislav Avayev, di sua moglie e di sua figlia. Lo scenario da sterminio è stato trovato nella sua residenza a Mosca, in quello che inizialmente è stato definito un caso sospetto di omicidio-suicidio. Gazprombank è una banca chiave nello schema gas-rubli del Cremlino. Sono numerose le domande di vari esperti sulla doppia morte: qualcosa non torna…

