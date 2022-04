Wimbledon esclude i tennisti russi, lo sfogo di Novak Djokovic

21 aprile 2022 a

a

a

Novak Djokovic ha definito «folle» la decisione, annunciata dall’All England Club, di vietare ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare al torneo di Wimbledon quest’anno. Tra gli esclusi, il campione degli Us Open e numero 2 del mondo Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Aryna Sabalenka.

“Imbarazzante”. La Merlino prende posizione contro Djokovic: fuori dal mondo

«So il trauma emotivo che lascia» la guerra, «in Serbia sappiamo tutti cosa è successo nel 1999 e nei Balcani abbiamo avuto molte guerre nella storia recente», ha spiegato il numero uno al mondo impegnato in questi giorni nel torneo di Belgrado. «Tuttavia, non posso sostenere la decisione di Wimbledon, penso sia una follia. Quando la politica interferisce con lo sport, il risultato non è buono», ha aggiunto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.