L'Aria che Tira, “imbarazzante”. Myrta Merlino prende posizione contro Novak Djokovic: fuori dal mondo

21 febbraio 2022

Myrta Merlino si scaglia contro Novak Djokovic. Nel corso della puntata del 21 febbraio de L’Aria che Tira, programma di La7, la conduttrice si sofferma sulla possibile partecipazione del tennista serbo, già escluso dagli Australian Open per la scelta di non vaccinarsi contro il Covid, agli Internazionali di Roma che si giocheranno ad inizio maggio: “Ha visto - dice rivolgendosi a Stefania Salmaso - tutta la storia di Novak Djokovic? Io l’ho trovata francamente imbarazzante, anche perché vivo con un uomo che crede nello sport e non violerebbe mai le regole, una cosa fondativa per uno sportivo. Se fai come ti pare e sei uno sportivo sei fuori dal mondo”.

Djokovic fa litigare il governo. Scontro sul green pass nel tennis

Dopo il discorso della Merlino la parola passa all’epidemiologa Salmaso: “C’è una confusione di ruoli. Quando c’è una persona pubblica, anche un bravissimo tennista, il primo al mondo, ha delle responsabilità. Sono dei modelli, dovrebbero attenersi alle raccomandazioni di tutti. Tutti i nostri sportivi si sono vaccinati e non hanno avuto di questi problemi. Tremo molto quando ci sono persone pubbliche che supportano posizioni che possono essere strumentalizzate”.

