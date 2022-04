Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky chiede armi ai paesi occidentali

18 aprile 2022 a

Ogni ritardo dei partner occidentali nel consegnare armi all’Ucraina equivale a dare alla Russia «il permesso di prendere le vite degli ucraini». Lo ha detto, nel suo ultimo messaggio video, riportato dalla stampa ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky.

«Il destino della battaglia» per il Donbass «dipende anche da loro», ha detto riferendosi ai partner che dovrebbero rifornire di armi il Paese. «Così come l’esercito russo sta distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via altre città, altre comunità delle regioni di Donetsk e Luhansk», ha detto ancora, sottolineando che Mosca ha intenzione «letteralmente di finire e distruggere il Donbass - distruggere tutto ciò che una volta dava gloria a questa regione industriale».

