L'Aria che Tira, “l'Ucraina deve arrendersi?”. Tommaso Cerno perde la testa per la provocazione

“Cosa deve fare l'Ucraina, deve arrendersi? Deve smettere di combattere e arrendersi”. Tommaso Cerno perde il lume della ragione nel corso dell’edizione del 15 aprile de L’Aria che Tira. Nel corso della puntata del talk show mattutino di La7 condotto da Myrta Merlino il senatore del Partito Democratico si trasforma in una furia non appena sente la domanda, a mo di provocazione, fatta dall’economista Giuliano Cazzola, ospite come lui in collegamento: “Cazzola ascoltami bene, io ti ascolto sempre, visto che non hai idea della mia posizione di perché ho dette queste cose non buttarla in tribuna, io sono un filoucraino totale. Casomai sto dicendo il contrario, sto dicendo che il presidente degli Stati Uniti non sta parlando per imprudenza ma perché vede davanti a sé uno scenario molto più grave e serio di quello che continuiamo a raccontare noi. Questo è il punto che dico io, mi auguro che non succeda, ma tutta questa leggerezza nel parlare di Joe Biden come uno che è lì per caso io la comincerei a togliere dal dibattito italiano. Il presidente degli Usa - ammonisce Cerno - non è lì per caso”.

“Infatti - replica allora Cazzola - non è lì per caso. Ha fatto una mossa armando l’Ucraina, opportunistica ed utile, con quattro soldi mette in difficoltà i russi. Senza mettere in ballo neanche una vita di un americano. Figurati se me la prendo con te, io ho chiesto a tutti, non ho chiesto solo a te”. Si chiude la vicenda e la Merlino va in pubblicità.

