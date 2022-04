Donald Trump appoggia Joe Biden? “Genocidio in Ucraina”, ma poi scatena la tempesta

14 aprile 2022 a

Donald Trump come Biden. Anche l’ex presidente Usa Trump, come l’attuale inquilino della Casa Bianca, ha parlato di «genocidio» in riferimento alle stragi di civili in Ucraina. Trump va quindi a sostegno del presidente democratico? Non esattamente, visto che il discorso è volto ad attaccare il suo successore. In un’intervista a Fox News, Trump, dopo aver criticato le politiche economiche di Biden a fronte dell’inflazione record, ha proseguito: «E ora aggiungete a ciò quello che sta accadendo in Ucraina. Quello è un genocidio».

«È in corso un genocidio», ha reiterato Trump che ha poi sottolineato che «abbiamo la forza nucleare più forte ed efficace al mondo grazie a quello che ho fatto» e quindi «nessuno ci dovrebbe maltrattare». Trump ha affermato più volte che, se fosse rimasto alla Casa Bianca, Vladimir Putin non avrebbe mai attaccato l’Ucraina. «Credo che tra cent’anni le persone guarderanno indietro e si domanderanno perché siamo rimasti a guardare e perché la Nato è rimasta a guardare», ha sottolineato l’ex presidente degli Stati Uniti facendo capire quindi di essere favorevole ad un intervento militare diretto che Biden e tutti i leader della Nato escludono.

