Attentato a New York, trovata pistola nella metropolitana di Brooklyn

Una pistola è stata recuperata nella stazione della metropolitana di Brooklyn, a New York, dove un uomo ha sparato e ferito 10 persone, durante l’ora di punta. Lo riferisce la Cnn citando fonti nelle forze dell’ordine. Per ora la polizia ha riferito di «non escludere nulla» nelle indagini ma non ha chiarito il possibile movente dell’accaduto. L’aggressore è ancora in fuga. Sono in tutto 16 le persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta all’interno della metropolitana di New York. Di queste cinque sono «in condizioni critiche ma stabili». Lo conferma la polizia in un punto stampa. Dei 16 feriti 10 sarebbero stati colpiti da colpi di arma da fuoco.

Video su questo argomento Spari in metropolitana e feriti, il video dell'attentato a New York

Il sindaco di New York Eric Adams è in »comunicazione costante« con la polizia e le altre agenzie statali e cittadine coinvolte nelle indagini sulla sparatoria nella metropolitana di Brooklyn. »Non permetteremo ai newyorkesi di essere terrorizzati nemmeno da un singolo individuo«, ha detto Adams, confermando che il sospetto è ancora latitante, ma »lo troveremo«. Adams ha ribadito che gli investigatori non hanno trovato altri ordigni esplosivi e che il sospetto ha fatto esplodere una bomboletta di fumo per »causare il caos« prima di aprire il fuoco. E ha invitato i cittadini a collaborare.

