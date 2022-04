Guerra Ucraina, il soldato scappa dal drone e il video immortala il massacro dei russi

Sente il rumore fortissimo del drone e inizia a scappare per non essere attaccato. Il soldato russo diventa il protagonista inconsapevole del video che immortalerà il massacro dell'esercito di Mosca. L'aereo telecomandato lo segue velocissimo e, mentre il giovane militare prova a fuggire via, altre due pattuglie militari russe escono dai rifugi sotterranei e cercano sparano contro il drone. Solo che non lontani, nascosti nella fitta boscaglia, ci sono altri due blindati quelli che verranno bombardati dai missili sganciati dal drone.

"Le forze armate ucraine hanno distrutto le postazioni nemiche, smascherate da uno degli invasori mentre scappa dal nostro drone. Grazie al militare in fuga colpiscono un veicolo da combattimento di fanteria, diversi veicoli e soldati" cinguetta su Twitter Tpyxa, media ucraino al fianco delle forze di Kiev, che mostra il video scioccante del massacro subito dai russi.

❗️The Ukrainian Armed Forces destroyed the enemy positions, which were exposed by one of the invaders, running away from our drone



Thanks to the Russian runner, a strong point, an infantry fighting vehicle, several vehicles and personnel were destroyed.