La Russia stravolge i piani della guerra, tutto sul Donbass. Le intercettazioni: conquista entro il 9 maggio

03 aprile 2022 a

a

a

La Russia ha completamente rivisto la sua strategia di guerra in Ucraina per concentrarsi sul tentativo di prendere il controllo del Donbas e di altre regioni dell'Ucraina orientale. Secondo diversi funzionari statunitensi che hanno familiarità con le ultime valutazioni dell'intelligence Usa l’obiettivo è quello di completare il piano entro l’inizio di maggio: In più di un mese di guerra, riferisce la Cnn, le forze di terra russe non sono state in grado di mantenere il controllo delle aree in cui hanno combattuto. Il presidente russo Vladimir Putin è sotto pressione affinché mostri una vittoria, e l'Ucraina orientale è il luogo dove è più probabile che possa farlo rapidamente.

L'incontro segreto tra il direttore della Cia e Zelensky: la mossa che ha fregato la Russia

Le intercettazioni dell'intelligence statunitense suggeriscono che Putin è concentrato sul 9 maggio, il "Giorno della Vittoria" della Russia. Il 9 maggio è una festa importante nel calendario russo, un giorno in cui il paese festeggia la resa dei nazisti nella seconda guerra mondiale con una grande parata di truppe e armi sulla Piazza Rossa di fronte al Cremlino. I funzionari dicono che Putin vuole essere in grado di celebrare una vittoria - di qualsiasi tipo - in Ucraina proprio in quel giorno. Ma altri funzionari fatto notare che anche se ci fosse una celebrazione russa, una vittoria effettiva potrebbe essere sempre più lontana.

Bambini come scudi umani: l'atrocità della guerra e il triste bollettino dei morti

"Putin farà una parata della vittoria il 9 maggio, indipendentemente dallo stato della guerra o dei colloqui di pace", ha detto un funzionario della difesa europea. "Una parata della vittoria con quali truppe e veicoli?”, si chiedono sempre gli esperti. I funzionari statunitensi ed europei dicono comunque che qualsiasi scadenza che Mosca possa fissare in maniera retorica non cambia la realtà sul terreno: la Russia sembra prepararsi alla prospettiva di un conflitto esteso in Ucraina. Putin si sta preparando per una "guerra lunga e prolungata in stile Cecenia, perché, in un certo senso, non ha altro posto dove andare". Con l’arrivo di maggio il gelo invernale sarà finito e il terreno si ammorbidirà, quindi sarà più difficile muoversi per le pesanti unità di terra russe, il che significa che è vitale per quelle forze entrare in posizione il più presto possibile. Infine dagli Usa trapela che Putin si stia preparando per la prima volta a nominare un comandante generale della guerra per cercare di ottenere maggiori successi. Probabilmente sarà nominato un generale che è stato nel sud dell’Ucraina, perché quella è la zona dove i russi hanno avuto il maggior successo.

L'incontro tra Putin e Zelensky sarà in Turchia: cosa filtra dalla delegazione dei negoziatori di Kiev

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.