L'incontro segreto tra il direttore della Cia e Volodymyr Zelensky: la mossa decisiva contro la Russia

03 aprile 2022 a

a

a

La mano degli Usa dietro la grande resistenza dell’Ucraina. Il direttore della Cia, William Burns, prima che cominciasse l’invasione russa aveva fornito a Kiev informazioni di grande importanza che hanno aiutato il Paese a preparare i piani difensivi nei primi giorni di guerra. È quanto riferisce il Wall Street Journal, secondo cui «a metà gennaio il direttore della Cia, Burns, fece un viaggio segreto a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky».

Il dossier dei servizi segreti su Putin dopo il vertice a Roma: "Tutto entro un mese"

L’intelligence americana aveva difatti acquisito maggiori notizie sul piano di invasione di Vladimir Putin, «compreso il fatto che includeva un rapido attacco verso Kiev dalla Bielorussia. Il direttore della Cia fornì un pezzo fondamentale di intelligence che aiutò l’Ucraina in misura significativa nei primi giorni di guerra». Per esempio dalla Cia trapelò il fatto che i russi pianificavano di impossessarsi dell’Aeroporto Antonov a Hostomel, vicino alla capitale ucraina, e di utilizzarlo per paracadutare le truppe che avrebbero dovuto prendere Kiev e abbattere il governo.

L'Fbi ha una talpa al Cremlino e Putin lo sa. Guerra di spie, perché la Russia ha attaccato lo stesso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.