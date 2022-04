Guerra in Ucraina, truppe russe si muovono in Transnistria e Donbass

02 aprile 2022 a

a

a

Lo stato maggiore dell’Ucraina avvisa che la Russia sta effettuando un «ridispiegamento» delle sue forze concentrate in Transnistria, l’entità separatista della Moldova, che confina con l’Ucraina. «Abbiamo notato un ridispiegamento delle truppe russe e le divisioni dell'autoproclamata Repubblica di Transnistria per portare a termine azioni di provocazione, dimostrare la preparazione per un’offensiva e possibili azioni militari contro l’Ucraina», si legge in un comunicato dei militari ucraini diffuso dal portale di notizie Topor.

"Dall'avvelenamento al ricovero". Abramovich sta male, voci dal tavolo del negoziato

Ma non c'è solo la Transnistria. Le forze armate russe stanno preparando «una nuova potente offensiva» anche nell’est dell’Ucraina, in particolare nel Donbass ma anche nella città di Kharkiv. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso video, spiegando che è invece in corso un «lento, ma evidente» ritiro dal nord. Rimane «estremamente difficile», ha invece detto Zelensky, la situazione nell’Ucraina orientale. «Ci aspettano battaglie dure. Non possiamo pensare di aver già superato tutte le prove», ha aggiunto il presidente ucraino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.