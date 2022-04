Razzie in Ucraina e via alle vendite: nasce il bazar degli oggetti rubati dall'esercito russo

02 aprile 2022 a

L’esercito russo ha creato un bazar in Bielorussia per vendere merci saccheggiate in Ucraina. Lo riferisce la direzione dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino secondo quanto riporta ’The Kyiv Independent’. Le truppe russe, infatti, avrebbero creato un mercato all’aperto nella città bielorussa di Naroulia, dove vendono gioielli, automobili, cosmetici e valute rubati.

