Armi chimiche al fosforo bianco in Ucraina, così sganciano le bombe tossiche: effetti devastanti

Questa notte le forze armate di Vladimir Putin hanno usato di nuovo le terribili bombe al fosforo bianco vicino alla città di Avdiikva, zona orientale dell’Ucraina, il Paese che da oltre un mese resiste all’invasione russa. Il corrispondente di "BuzzFeedNews", Christopher Miller, ha postato le foto che testimoniano l’orrore su Twitter.

Nelle immagini, scattate da un tenente ucraino che ha parlato di “follia”, si vedono nubi scintillanti bianco oro che illuminano la notte nera come la pece. In precedenza le stesse armi sono state sganciate su Hostomel e Irpin e ci sono diverse foto di cadaveri che ne confermerebbero l’impiego.

Happening now on the frontline near the eastern city of Avdiivka, Russian forces are using white phosphorus against Ukrainians. Photos from a Ukrainian lieutenant taken in real-time moments ago as we spoke. He described the situation as “madness.” pic.twitter.com/t2QvI2ljbU