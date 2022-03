Aleksandr Dugin svela le vere ragioni della guerra tra Russia e Ucraina

27 marzo 2022 a

a

a

Aleksandr Dugin, ideologo di Vladimir Putin spiega le vere ragioni del conflitto tra Russia e Ucraina. E non sono motivazioni legate solo al conflitto in corso. Ma ci sarebbe ben altro. E sarebbe legato a una sorta di scontro di civiltà.

A #ZonaBianca Aleksandr Dugin, filosofo, politologo e ideologo di Putin, spiega quali sono le ragioni per cui la Russia ha invaso l'Ucraina. pic.twitter.com/HSIJeCVpXB — Zona Bianca (@zona_bianca) March 27, 2022

"Certo questa guerra non è la guerra tra Russia e Ucraina. Noi in Russia la chiamiamo "operazione militare speciale". Questo è il nome ufficiale dell'evento e del processo che sta avvenendo. A livello di civiltà si tratta di una guerra ideologica tra l'Occidente e la Russia. L'Occidente rappresenta l'ideologia neoliberale, l'ordine unipolare mondiale che vuole distruggere tutte le opposizioni. L'Occidente globalista di Biden, Soros e di Bernard-Henry Levy usa l'Ucraina come elemento della sua strategia e della sua battaglia contro le civiltà che si oppongono a questa egemonia liberale. E questo è il senso più profondo di questa guerra".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.