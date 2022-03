Tragedia a Orlando, precipita dalla giostra: il video in diretta sconvolge il web

25 marzo 2022 a

Un terribile schianto filmato in diretta dai passanti che gli è costato la vita. Un ragazzo di 14 anni è morto a Orlando, in Florida, cadendo per 120 metri da una giostra all'Orlando Free Fall, nel parco a tema Icon.

L'adolescente è stato portato in ospedale ma è deceduto per le ferite riportate. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe scivolato dal sedile mentre la giostra scendeva velocemente verso terra e l'impatto col suolo gli è costato la vita.

È il secondo incidente avvenuto nel parco in due anni. Nel 2020, un impiegato del parco è morto mentre lavorava alla giostra StarFlyer.

L'Orlando Free Fall è stata invece aperta a dicembre 2021: è alta 130 metri e precipita a terra a 120 chilometri orari, ruotando attorno a una torre. Dopo aver raggiunto la cima, i sedili si inclinano in avanti e precipitano verso il basso. Non è chiaro come il ragazzo si sia liberato dalla cintura di sicurezza, la polizia locale ha aperto un'indagine sull'accaduto.

Diversi filmati terrificanti della scena sono stati caricati sui social e stanno sconvolgendo il web.

