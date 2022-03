L'Ucraina sfotte la Russia: “Esercitazione per imparare con successo come disertare, arrendersi e morire”

L’uso dei social è stato fino ad oggi fondamentale nella guerra tra Russia ed Ucraina. E dal ministero della Difesa di Kiev hanno tentato nuovamente di ridicolizzare le forze di Mosca, giocando sul fatto che dal Cremlino proibiscono l’uso della parola guerra per descrivere il conflitto e preferiscono parlare di operazione militare speciale: “Continua la più grande esercitazione militare dell'esercito russo nella storia. Durante il primo mese di guerra - si legge sull’account Twitter ucraino - i soldati hanno imparato con successo come disertare, arrendersi e morire. Soldati e generali giacciono pacificamente spalla a spalla nei campi. Continuate così, signori!”. L’ironia è pungente e quasi macabra.

The largest military exercise of russian army in history continues. During the first month soldiers successfully learnt how to desert, surrender and die. Soldiers and generals peacefully lie shoulder to shoulder in fields.

Keep it up, gentlemen!