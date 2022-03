La perdita più dolorosa della Russia: l'Ucraina affonda la maxi-nave nel porto di Berdyansk

24 marzo 2022 a

Le immagini non mentono: l’Ucraina ha affondato la nave russa Orsk. Il nome non dirà molto, ma si tratta della più grande nave da sbarco della flotta della Russia presente nel Mar Nero. Il mezzo è affondato nel porto di Berdyansk, nel sud-est del paese, e oltre alla Orsk sarebbero state colpite anche altre due navi e un magazzino contenente carburante e munizioni. Si fa sempre più difficile l’invasione nel territorio nemico per gli uomini di Vladimir Putin, che avevano occupato il porto a circa 70km a sudovest di Mariupol: non è ancora chiaro se sia stato compiuto un sabotaggio o siano state usate armi a distanza.

BREAKING: Ukraine claims the Russian Navy ship Orsk has been destroyed in Berdiansk pic.twitter.com/7nUui9q3O3 — Bipin Sapkota (@bipinsapkota213) March 24, 2022

