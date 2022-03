L'ex re Juan Carlos rischia il processo in Uk. Molestie, milioni e 007: rovinato dall'ex amante Corinna Larsen?

24 marzo 2022 a

Niente "scudo" per l'ex re di Spagna Juan Carlos. Una Corte della Gran Bretagna ha stabilito che le leggi sull’immunità reale non coprono l'ex sovrano della causa legale avviata contro di lui dalla sua ex amante Corinna Larsen con l’accusa di molestie. Il giudice Matthew Nicklin dell’Alta Corte britannica ha scritto che dal momento che l’accusa coinvolge azioni di Juan Carlos in ambito privato, nell’ambito di una relazione sentimentale, e dunque non nello svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza, non gode di immunità né per la legge spagnola né per quella britannica.

Corinna Larsen, danese, è stata per anni partner non ufficiale di Juan Carlos. Nel 2020 lei gli ha fatto causa accusandolo di avere orchestrato minacce e ordinato la sua sorveglianza a partire dal 2021. Juan Carlos ha abdicato nel 2014 e al suo posto è diventato re il figlio Felipe VI.

La vicenda è piuttosto intricata. Corinna Larsen coniugata zu Sayn-Wittgenstein - questo il nome completo della donna - sostiene di essere stata messa illegalmente sotto sorveglianza in Gran Bretagna, per di più con la collaborazione fattiva dei servizi segreti spagnoli. Nel 2012 Juan Carlos avrebbe versato a Sayn-Wittgenstein la ragguardevole cifra di 65 milioni di euro, che poi il re avrebbe chiesto indietro il denaro. Al rifiuto della donna sarebbe iniziata una controversia arrivata fino a oggi.

