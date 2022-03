Joe Biden avverte Putin sulle armi chimiche: "La Nato pronta a reagire"

24 marzo 2022 a

"Noi risponderemo se lui le userà, la natura della risposta dipenderà dalla natura dell'uso". Il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa da Bruxelles dopo i vertici Nato e G7, avverte il mondo sul possibile uso di armi chimiche da parte di Vladimir Putin. "La natura della risposta dipenderà dalla natura dell'uso" ha dichiarato spiegando che "con la Nato non abbiamo ancora preso una decisione". “Putin sta ottenendo il contrario di quello che avrebbe voluto ottenere in Ucraina” dicendosi favorevole all’esclusione della Russia dal G20. Poi ha spiegato che gli Stati Uniti sono impegnati nella fornitura di 2 miliardi di dollari in armi e "un miliardo di aiuti umanitari".

"La carenza di generi alimentari sarà reale. Il prezzo delle sanzioni non è solo sulla Russia, ma anche per gli altri paesi, quelli europei e anche il nostro, Russia e Ucraina sono state il cestino del pane dell'Europa per il grano, ne abbiamo parlato molto nel G7", ha aggiunto. "Noi e il Canada abbiamo parlato di come poter aumentare e disseminare più rapidamente per i generi alimentari di cui si sente la mancanza". "Stiamo cercando di capire come alleviare la carenza di generi alimentari - ha rimarcato Biden - invitiamo i paesi a togliere i limiti per l'invio di alimenti all'estero".

E poi il messaggio alla Cina: "Capisce che il suo futuro economico è più legato all'Occidente che alla Russia". In arrivo anche nuove sanzioni: "Stiamo annunciando nuove sanzioni contro più di 400 individui ed enti russi, colpiti in allineamento e in coordinamento con l'Ue', si tratta di 'più di 300 membri della Duma, di oligarchi e aziende di difesa russe".

