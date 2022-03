Anonymous non perdona: attacco hacker alla Banca centrale russa. Violati i file degli accordi segreti

24 marzo 2022 a

Gli hacker di Anonymous «hanno violato la Banca centrale russa. Più di 35.000 file verranno rilasciati entro 48 ore con accordi segreti». Lo comunica su twitter lo stesso profilo del collettivo sul quale si ribadisce anche l’invito «alle società che continuano ad operare in Russia: interrompete immediatamente la vostra attività» per dimostrare solidarietà «per le persone innocenti che vengono massacrate in Ucraina». Per chi continua a operare a Mosca «il tempo sta finendo. Non perdoniamo. Non dimentichiamo».

