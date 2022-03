Attacco hacker a Trenitalia e Fs. Un Cryptolocker nella rete informatica, alcuni servizi sono sospesi

23 marzo 2022 a

Cyber-attacco alle Ferrovie. Da stamani sulla rete informatica di Trenitalia e Rfi sono stati rilevati "elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un’infezione da cryptolocker", fa sapere Fs. Si tratterebbe di un tipo di ransomware, quei virus informatici che infettano un sistema criptando i dati della vitta. Per sbloccarli solitamente è richiesto il pagamento di un riscatto, pena la perdita dei dati.

La società rende noto che sono in corso le attività di verifica sulla rete. In via precauzionale sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia. Pertanto non è temporaneamente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e self service nelle stazioni, mentre è funzionante la vendita online. Anche la prenotazione dei servizi delle Sale blu di Rfi potrebbe non avvenire con la consueta regolarità. I passeggeri sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. Le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità.

