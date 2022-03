Il primo bollettino Nato sconvolge la Russia: 40mila soldati uccisi o feriti in Ucraina

23 marzo 2022 a

Tra 30 e 40mila soldati russi sono morti, sono rimasti feriti, sono stati fatti prigionieri o risultano dispersi dall’inizio della guerra russa in Ucraina. Lo hanno detto fonti della Nato al Wall Street Journal, secondo cui si sarebbe arrivati a questa cifra sulla base delle informazioni arrivate dalle autorità ucraine, dalle intelligence occidentali e da altri canali russi ufficiali e non. L’Alleanza in particolare ritiene che i soldati russi uccisi siano tra i 7 ed i 15mila. A titolo di confronto viene sottolineato che la Russia ha perso circa 15.000 soldati in Afghanistan in 10 anni. Questa è la prima stima pubblica della Nato sulle vittime russe, arrivata dopo un mese di guerra.

