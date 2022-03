Controcorrente, la convinzione di Massimo Cacciari: “L'unica soluzione è la diplomazia tra Russia, Usa e Cina”

23 marzo 2022 a

a

a

Il filosofo Massimo Cacciari è ospite della puntata del 23 marzo di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. Secondo l’ex sindaco di Venezia la soluzione per porre fine alla guerra è la diplomazia, non c’è altra strada: “È evidente che sul campo aperto, se si potesse fare una battaglia tipo guerra di Troia tra ucraini e russi nessuno avrebbe dubbi sull’esito, vincerebbero i russi. Ma la situazione geopolitica attuale i russi non possono mettere in campo tutta la loro potenza, così come non potrebbero fare gli americani in situazioni analoghe. Neanche gli americani in Vietnam hanno messo tutta la loro potenza sul campo, è chiaro, sono ragioni geopolitiche evidenti a tutti. L’unica cosa seria da fare sarebbe quella di cercare di mettere in piedi un tavolo di trattative serio, che deve essere composto essenzialmente dalle vere potenze in campo, ovvero Russia, Cina e Usa. Bisogna - dice Cacciari - cercare un accordo se non vogliamo che la guerra continui fino ad avere un vincitore sul campo, che potrebbe essere benissimo l’Ucraina, visto che la Russia non può esprimere tutta la sua potenza”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.