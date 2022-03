Stasera Italia, il generale Marco Bertolini spiega i piani della Russia: “Mariupol obiettivo principale”. La verità su Kiev

23 marzo 2022 a

Marco Bertolini, ex-comandante del Coi, il Comando Operativo di Vertice Interforze, è ospite della puntata del 23 marzo di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il generale in ausiliaria viene interrogato su quello che bisogna aspettarsi dalla Russia di Vladimir Putin nei prossimi giorni della guerra in Ucraina: “I russi stanno effettuando uno sforzo principale su Mariupol, è l’obiettivo che devono conseguire per mettere in comunicazione la Crimea con la Russia. Poi svolgono sforzi sussidiari, come ad esempio su Kiev. Sono lì dall’inizio della guerra ma non hanno mai affondato, non hanno mai provato ad entrare, hanno grattuggiato la periferia, creando grossi danni e molte vittime nella periferia. Non hanno fatto la più volte annunciata operazione ad Odessa”.

"Chi non vuole le armi è destinato a portare quelle degli altri" la citazione del generale Bertolini sulle polemiche per le spese militari dell'Italia. "Se noi vogliamo avere un minimo di autorevolezza e siamo al centro del Mediterraneo, che non è un laghetto, è il centro del mondo, nonostante tutto quello che si dice sullo spostamento dell'asse in estremo Oriente, tutti vogliono venire qua. Se noi non prendiamo consapevolezza che senza una potenza militare adeguata noi verremo sempre calpestati dagli interessi degli altri" il discorso di Bertolini.

