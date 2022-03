Russia esclusa dal G20? La Polonia entra a gamba tesa nella guerra in Ucraina

22 marzo 2022 a

a

a

La Polonia ha chiesto agli Usa di escludere la Russia dal G20 e avrebbe avuto «una risposta positiva». Lo ha reso noto il ministro dello Sviluppo polacco Piotr Nowak in un comunicato in cui ha spiegato che la questione sarà discussa nei meeting in programma a Washington la prossima settimana. «Il caso - ha detto il ministro - sarà trattato personalmente dal presidente americano Joe Biden». Nessuna risposta ufficialmente dal Dipartimento al Commercio Usa ma una fonte americana citata da Reuters ha fatto sapere che la Russia, con l'invasione dell'Ucraina, ha violato le norme internazionali e questo porterà a delle conseguenze sulla sua presenza nei forum multilaterali.

Bielorussia in guerra contro l'Ucraina, spuntano le mosse segrete di Minsk

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.