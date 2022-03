Roman Abramovich, il retroscena sulla moglie dell'ex oligarca: "Irina Malandina trema per le sanzioni"

Giada Oricchio 21 marzo 2022 a

Oligarchi russi sanzionati a causa della guerra in Ucraina? Anche le mogli piangono. Irina Malandina, seconda moglie di Roman Abramovich, potrebbe pagare il prezzo delle sanzioni economiche inflitte alla Federazione russa per la folle invasione dell’Ucraina e di conseguenza ai magnati vicini al Cremlino.

Nel caso specifico potrebbe essere sospeso l’accordo di divorzio del 2007, il che significa rinunciare alla lussuosa villa di Londra, al patrimonio finanziario, a uno yacht e ad altri ricchi annessi e connessi per un valore di 240 milioni di euro (si vociferò di una cifra 5 volte superiore, nda).

Salvi i ricchi alimenti per la prole. Irina, 55 anni, è la madre di 5 dei 7 figli dell’ex patron del Chelsea, magnate del gas e del petrolio, e adesso teme un ritorno alla povertà: quando conobbe Abramovich, infatti, faceva la cameriera e la hostess a eventi. “Ha sempre ostentato la sua ricchezza ed è sempre stata molto generosa. Prima partecipava a tutte le feste più importanti di Londra, ora ha paura di ritrovarsi senza niente e di essere cacciata dalla Gran Bretagna” ha riferito un’ex guardia del corpo ai tabloid britannici. E Malandina non è l’unica ex consorte di un oligarca russo a essere preoccupata per come “arrivare a fine mese”.

