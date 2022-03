Dritto e rovescio, Vittorio Feltri è una furia: “Putin ha bisogno dello psichiatra. Zelensky antipatico, si arrenda”

18 marzo 2022 a

a

a

“Secondo me Vladimir Putin avrebbe bisogno di uno psichiatra”. Non va tanto per il sottile Vittorio Feltri nei confronti del presidente della Russia nel corso del suo intervento nella puntata del 17 marzo di Dritto e Rovescio, talk show del giovedì sera condotto su Rete4 da Paolo Del Debbio. Il direttore di Libero spiega i perché del suo pensiero, puntando poi il dito nei confronti di un altro dei protagonisti della guerra in Ucraina: “Quello che sta facendo contro i bambini, i civili, i vecchi e le donne è una cosa intollerabile, su questo non ci sono dubbi. Però per evitare tutto questo bisognava arrendersi, invece questo presidente dell’Ucraina - il riferimento a Volodymyr Zelensky da parte del giornalista - non ha neanche pensato che forse era meglio evitare tutta questa strage arrendendosi subito”.

“Soluzione finale”. Montanari teme per le difficoltà della Russia: meccanismo impazzito e arma nucleare

“Non tanto per l’onore del paese, chissenefrega dell’onore quando questo finisce sulle lapidi mortuarie. Qui bisogna evitare le stragi, le morti, la disperazione della gente e non è stato fatto niente in questo senso. Io ce l’ho con questo Zebenesky - conclude Feltri sbagliando appositamente il cognome -, non riesco a ricordare il nome tanto che mi è antipatico”.

"Putin avrebbe bisogno di uno psichiatra"



Vittorio Feltri a #Drittoerovescio pic.twitter.com/TtchEjzFhc — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 17, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.