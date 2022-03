Agorà, “soluzione finale”. Andrea Montanari teme per le difficoltà della Russia: meccanismo impazzito e arma nucleare

18 marzo 2022 a

Siamo arrivati ad un punto di svolta sulla guerra in Ucraina? Riepilogando gli ultimi avvenimento sul fronte del conflitto Luisella Costamagna, conduttrice di Agorà, talk show mattutino di Rai3, dà la parola ad Andrea Montanari, direttore di Rai Radio 3, sottolineando in particolare l’imminente contatto tra il presidente della Cina e quello degli Stati Uniti: “Il ruolo della Cina è centrale, quindi dobbiamo vedere. Quello che mi colpisce - sottolinea Montanari - è che le difficoltà della Russia, delle quali tutti ci rallegriamo essendo il paese aggressore, non vorrei che facessero impazzire il meccanismo strategico di quel paese. Vedo la possibilità di una stasi sul terreno e un impantanamento dell’esercito potrebbero portare a prendere in esame, come soluzione finale e realistica, quella di utilizzare l’arma nucleare”.

"Non vorrei che le difficoltà della Russia facessero impazzire il meccanismo strategico di quel paese, portandolo a utilizzare armi più importanti e distruttive." Andrea Montanari #agorarai #18marzo pic.twitter.com/l6xi6WQYFj — Agorà (@agorarai) March 18, 2022

