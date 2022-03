Russia-Ucraina, Massimo Cacciari svela il bluff delle sanzioni: "Danneggiano solo l'Italia"

Giada Oricchio 18 marzo 2022 a

La guerra in Ucraina, il ruolo dell’Unione europea e le sanzioni economiche contro la Russia che ha invaso: è durissima la posizione del filosofo Massimo Cacciari che a #CartaBianca, il programma sull’attualità di Rai 3, svela il bluff.

Lo scrittore sbotta davanti a una domanda della conduttrice Bianca Berlinguer sul quarto pacchetto di misure economiche restrittive dell’Occidente contro il regime di Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina: “Le sanzioni fanno male ai Paesi in modo diseguale. Per la Francia non pesano come per noi. Lo vogliamo capire? L’Europa affronterà la questione? Distribuirà risorse in rapporto proporzionale ai sacrifici? E questo che ci dobbiamo chiedere. Più la guerra continua, più sarà un massacro per noi”.

I provvedimenti stanno mettendo in ginocchio la Federazione russa, a un passo dal default, ma al tempo stesso danneggiano l’economia dell’Italia, tra i paesi più penalizzati a causa della dipendenza dal gas russo. Per l’ex sindaco di Venezia si deve arrivare al più presto a un armistizio: “E’ possibile salvare la pelle agli ucraini e garantire la sovranità di questo paese. Cina, USA e Russia devono trovare un accordo. In questi 30 anni non solo non abbiamo affrontato i problemi, ma li abbiamo peggiorati”.

