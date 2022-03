Sei un piccolo diavolo, la Russia minaccia Elon Musk

15 marzo 2022 a

Forse il presidente russo, Vladimir Putin, non ha un account Twitter. Fatto è che non ha risposto a Elon Musk, il Ceo di Tesla, che lo ha sfidato «a singolar tenzone», un duello l’uno contro l’altro, «posta in gioco l’Ucraina». Al posto di Putin, al miliardario visionario e anche audace ha risposto Dmitry Rogozin, il direttore generale dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, con un messaggio solo in apparenza criptico: una citazione da una popolare storia di Alexander Pushkin, che sicuramente lo deride. «Tu, piccolo diavolo, sei ancora giovane. Sei debole per competere con me, sarebbe solo una perdita di tempo. Supera prima mio fratello».

L’uomo più ricco del mondo assicura di essere «assolutamente serio» nella sfida, un duello con Putin, l’un contro l’altro, «posta in gioco l’Ucraina. Tra l’altro ha usato l’alfabeto russo per scrivere il nome di Putin mentre ha scritto "Ucraina" in ucraino. Nello stesso thread, Musk ha taggato l’account Twitter ufficiale del Cremlino, chiedendo: "Ti va bene?". Nel gelido silenzio di Putin, il direttore di Roscosmos ha citato un passaggio di una fiaba in versi di Pushkin basato su un racconto popolare molto noto in Russia, "Il racconto del prete e del suo operaio Balda". Il capo di Roscosmos sta sicuramente insinuando che Musk è più debole di Putin e quindi sarebbe solo una perdita di tempo battersi con Musk; forse lo stesso Rogozin si sta offrendo.

Il ceo di SpaceX allora ha rincarato la dose: ha condiviso un meme di se stesso con il lanciafiamme e un’immagine che mostra il presidente russo a cavallo di un orso. "Vedo che sei un negoziatore difficile!", aggiunge. "Ok, puoi avere il 10% in più di pay per view. Lui si può pure portare il suo orso". Il fondatore di SpaceX ha già detto chiaramente da che parte sta e lo ha dimostrato anche concretamente: ha fornito le antenne Internet satellitari Starlink all’Ucraina, offrendo il servizio gratuitamente e consentendo ai cittadini di rimanere in contatto nonostante i pesanti combattimenti in corso in tutto il Paese. Non a caso il vice primo ministro ucraino, responsabile della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov lo ha ringraziato della sfida personale a Putin: "Sono sicuro che elonmusk può mandare Putin su Giove", ha twittato.

