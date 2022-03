L'atroce accusa alla Russia: “Piano per attacco con armi chimiche e biologiche”. La guerra di disinformazione

15 marzo 2022 a

La Russia potrebbe pianificare l’uso di armi chimiche e biologiche facendo in modo che la colpa venga attribuita agli ucraini, in altre parole realizzando quella che viene definita in gergo militare un’operazione ‘false flag’. A dirlo è l’intelligence della Gran Bretagna, che aggiunge poi che «questa operazione sarebbe quasi certamente accompagnata da una vasta disinformazione per complicare l’attribuzione» della responsabilità. Secondo «informazioni dei servizi segreti - si legge ancora nella nota di aggiornamento - la Russia probabilmente intendeva usare operazioni di questo tipo per giustificare l’invasione iniziale il 24 febbraio».

Anche dagli Usa sono piovute pesanti accuse a Vladimir Putin. «Il fatto che il presidente Putin abbia accusato gli Stati Uniti e l’Ucraina di avere un programma di armi chimiche è un chiaro modello, che abbiamo visto usare in passato, con cui cercano di creare una copertura alle loro azioni». L’intervento con cui Jen Paski ha ribadito la preoccupazione della Casa Bianca sulla possibilità che la Russia usi le armi chimiche e ribadito quanto detto da Joe Biden che «ci saranno severe conseguenze se la Russia usa le armi chimiche».

