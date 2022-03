Svelato il bluff del “macellaio” Kadyrov, che minacciava la conquista di Kiev: ecco dove è in realtà

15 marzo 2022 a

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ieri aveva fatto sapere di trovarsi in Ucraina nei pressi di Kiev, ma è tutta una farsa. Era stato lo stesso Kadyrov a pubblicare un video dove lo vede in uniforme militare in una stanza insieme ad altri miliziani. Alle spalle una bandiera con il volto del padre di Achmat ucciso in un attentato a Grozny nel 2004. Ma in realtà si è trattato di un bluff, visto che Kadyrov, definito un fedelissimo di Vladimir Putin, è a Grozny, capitale della Cecenia. Alcuni media hanno mostrato delle immagini dell’incontro con il consigliere della sicurezza russo.

Già ieri pomeriggio era sorto un giallo per le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che aveva riferito che Mosca non poteva confermare il fatto che il leader ceceno, Kadyrov, si trovasse in Ucraina, come da lui affermato. «Non abbiamo questa informazione», aveva detto Peskov in conferenza stampa, rispondendo a una domanda della Tass e invitando a porre la questione direttamente alle autorità cecene.

