Ucraina, la vicepremier soldato Iryna a un passo dalla presidenza: "Zelensky ha le ore contate"

14 marzo 2022 a

a

a

C’è una donna che potrebbe segnare una nuova fase per l’Ucraina, ed è Iryna Vereschuck, vicepremier. “Fino ad un paio di mesi fa –ha scritto ieri il Corriere della Sera- presenziava a visite ufficiali in tailleur blu - Ora, da quando i russi hanno invaso l’Ucraina, ogni giorno in abiti militari, si rivolge agli ucraini per dare il conto dello stato dei corridoi umanitari”.

Alti studi, servizio come ufficiale dell’esercito e poi l’inizio della carriera politica dove ha svolto un importante cursus honorum. Scrive sempre il Corriere che la sua figura potrebbe essere fondamentale in un possibile processo di transizione. Nel 2013, a proposito di Vladimir Putin, si espresse così: “Se avessimo un politico del genere lo voterei. Fa del bene alla Russia. Agisce nell’interesse del Paese. Che ogni presidente difenda il suo Paese in questo modo. E’ naturale”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.