Selvaggia Lucarelli svergogna Massimo Giletti per l'invito a Povia per parlare di guerra

“Ogni giorno vediamo immagini di morte e devastazione, io mi sto ca***do addosso, l'irresponsabile quanto Putin, se non più di Putin, è Zelensky, che dovrebbe abdicare al trono subito”. Tali parole sono di Giuseppe Povia, cantante, ospite della puntata del 13 marzo di Non è l’Arena, programma domenica di La7 condotto da Massimo Giletti. L’intervento sulla guerra tra Russia ed Ucraina del musicista, noto per le sue posizioni no-vax e già nei mesi passati al centro delle polemiche, ha lasciato molti di stucco per le parole sul numero uno di Kiev. Tra i critici di Giletti c’è anche Selvaggia Lucarelli, che su Twitter ha scritto: “Ieri Giletti ha invitato Povia a parlare di guerra. POVIA. Che poi ha cantato il suo nuovo singolo ‘Dito medio’. È più difficile credere a tutto questo che alla guerra”.

Ieri Giletti ha invitato Povia a parlare di guerra. POVIA. Che poi ha cantato il suo nuovo singolo “Dito medio”. È più difficile credere a tutto questo che alla guerra. pic.twitter.com/0Zbglu1d3x — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 14, 2022

