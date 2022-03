Stasera Italia, “un grandissimo errore”. Marcello Sorgi critico e amareggiato per le manifestazioni ambientaliste

Federica Pascale 14 marzo 2022 a

“Ad un certo punto abbiamo pensato che comperare fosse meglio che produrre” afferma Marcello Sorgi, ospite di Barbare Palombelli a Stasera Italia, il talk di approfondimento politico in onda su Rete4, nel commentare le scelte energetiche fatta dall’Italia nel corso degli ultimi anni. “Questo è il grandissimo errore che è stato fatto, e lo abbiamo fatto principalmente sull'energia” continua il giornalista, che abbastanza rassegnato commenta: “Noi siamo il Paese del referendum sulle trivelle”. La Palombelli fa notare, proprio di fronte alla rassegnazione di Sorgi, che oggi il capo di Edison ha detto che in pochi minuti, con i rigassificatori, si potrebbero recuperare tutto quello che abbiamo perso negli anni. Sorgi, però, non ne è convinto: “Ne abbiamo mi pare tre o quattro (di rigassificatori) e avremmo bisogno di otto o nove. Per fare gli altri cinque ci vogliono due o cinque anni perlomeno, sempre che non ci siano ostacoli burocratici o manifestazioni contro i rigassificatori, che adesso cominceranno” profetizza, senza un briciolo di speranza. “Noi siamo il Paese che da 22 anni lotta per fare la Tav, il collegamento della ferrovia veloce tra l'Italia e la Francia” conclude amareggiato il giornalista.

