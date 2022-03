Ucraina, un altro black-out a Chernobyl: "Linea danneggiata". Si teme il disastro

14 marzo 2022 a

Mentre le delegazioni ucraina e russa hanno ripreso i negoziati in video conferenza da Chernobyl arriva la notizia più spaventosa, la centrale è di nuovo senza corrente. "La linea che alimenta la centrale nucleare di Chernobyl e la città di Slavutych è stata nuovamente danneggiata dagli occupanti dopo che l'equipaggio di riparazione di Ukrenergo l'aveva riparata". E' quando si legge in una nota della società che gestisce la rete di trasmissione nazionale ucraina dell'energia elettrica. Ukrenergo sottolinea che la centrale nucleare di Chernobyl è una struttura importante che non può essere lasciata senza un approvvigionamento energetico affidabile.

Intanto lo scenario di guerra sta mutando rapidamente con l'avanzata russa e l'esercito di Mosca pronto all'assalto finale: il Cremlino non esclude di prendere il "controllo totale" delle grandi città ucraine. Ai colloqui in corso tra le delegazioni dell'Ucraina e della Russia le parti restano ferme sulle "loro specifiche posizioni" e la trattativa di negoziato è sempre più dura. "La ragione del disaccordo è che ci sono sistemi politici troppo diversi" ha detto il consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino Mikhail Podolyak su Telegram. Ma i colloqui proseguono mentre il mondo intero resta a guardare con il fiato sospeso le bombe che piovono senza tregua sull'Ucraina.

