Nessun timore di una guerra nucleare: Joe Biden prova a tranquillizzare gli americani

Gli americani non devono temere una guerra nucleare. Ad assicurarlo il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti. Biden ha risposto con un secco «no» alla domanda se i cittadini americani debbano temere la guerra nucleare alla luce degli sviluppi del conflitto condotto dalla Russia in Ucraina. Il presidente Biden «è stato molto chiaro sul fatto che non intende inviare truppe statunitensi a combattere una guerra con la Russia». Le parole aggiunte dalla portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Inoltre «per il momento escludiamo» una telefonata tra Biden e Putin. «Non è il momento opportuno», ha spiegato la Psaki.

Sul tema nucleare si è espresso anche il segretario generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, su Twitter: «Stiamo affrontando una tragedia per l’Ucraina, ma anche una grave crisi con implicazioni potenzialmente disastrose per tutti noi. La semplice idea di un conflitto nucleare è semplicemente inconcepibile. Nulla può giustificare l’uso di armi nucleari».

