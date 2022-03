Enorme convoglio russo di 60km pronto ad assediare Kiev. La decisione senza precedenti di Vladimir Putin

01 marzo 2022 a

Nella guerra Ucraina-Russia, all'indomani del primo round di colloqui in cui si tratta la tregua, l'assedio continua. Secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, si legge sulla Cnn, un enorme convoglio di oltre 60 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Si tratta di centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici. Per settimane prima della sua invasione dell'Ucraina, la Russia ha ammassato le sue forze in Bielorussia. Centinaia di veicoli militari russi, aerei ed elicotteri sono stati trasferiti nell'ex stato sovietico per partecipare a quelle che i due alleati hanno descritto come esercitazioni congiunte. Ma dopo la fine delle manovre, le forze russe non sono tornate a casa. Infatti, ulteriori immagini satellitari di Maxar hanno mostrato che la Russia ha continuato ad aumentare la quantità di veicoli militari, potenza aerea e armi in Bielorussia.

Nel frattempo oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell’attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell’edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. E pure le sirene hanno suonato questa mattina in diverse città ucraine: a riportarlo è il Kyiv Independent, secondo cui l’allarme è scattato a Rivne, ad ovest di Kiev, Ternopil, Vinnytsia e Volyn.

Dopo il primo round di negoziati tra Ucraina e Russia a guerra in corso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che finora "non c'è alcun risultato" tra quelli che Kiev vorrebbe raggiungere. Lo riporta la Tass dopo le parole del presidente in un video. "I colloqui hanno avuto luogo mentre il nostro territorio veniva bombardato e bombardato", ha detto Zelensky, spiegando che "la Russia sta cercando di fare pressione", ma "noi non accettiamo tali tattiche". "Ci possono essere negoziati leali se una parte non colpisce l'altra con l'artiglieria durante la trattativa. Finora non abbiamo raggiunto il risultato che vorremmo ottenere. La Russia ha chiarito la sua posizione, noi abbiamo illustrato le nostre posizioni per porre fine alla guerra. Abbiamo ricevuto alcuni segnali. Quando la delegazione tornerà a Kiev, analizzeremo cosa abbiamo ascoltato e decideremo come procedere nel secondo round dei colloqui”.

