L'Italia non volerà più in Russia, Mosca chiude lo spazio aereo a 36 Paesi

La Russia, in risposta alla chiusura dello spazio aereo europeo ai voli russi, ha vietato il sorvolo sui propri cieli alle compagnie aeree di 36 Stati, come rende noto l’Agenzia federale per il trasporto aereo. «Conformemente alle norme del diritto internazionale, in risposta al divieto degli Stati europei di operare voli di aeromobili civili operati da vettori aerei russi e/o registrati in Russia, è stata introdotta una restrizione all’esercizio di voli da parte di vettori aerei di 36 stati», si legge nel messaggio.

Come specificato, le restrizioni riguarderanno i vettori aerei dei seguenti paesi: Austria, Albania, Anguilla, Belgio, Bulgaria, Isole Vergini Britanniche, Gran Bretagna, Ungheria, Germania, Gibilterra, Grecia, Danimarca (Groenlandia, Isole Faroe, Mare Territoriale ), Jersey, Irlanda, Islanda, Spagna, Italia, Canada, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Francia, Croazia, Repubblica Ceca, Svezia e Estonia .

