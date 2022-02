Guerra Ucraina, Kiev sotto assedio. Allarme degli 007: "Rischio attacco chimico"

26 febbraio 2022 a

A 48 ore dall'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe la guerra si concentra su Kiev, dove hanno fatto il loro ingresso i carro armati tank dell'esercito di Vladimir Putin. Il sindaco della Capitale, Vitali Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8. "Chi sarà trovato in strada sarà trattato da nemico". Mentre l'operazione russa in Ucraina prosegue e la Russia lancia l'offensiva a tutto campo, il presidente Zelensky lancia appelli a vertici Ue e capi di Stato affinché il suo Paese venga accolto nell'Unione e le banche russe vengano escluse dalla piattaforma "Swift".

Lasciato solo Zelensky chiede a Putin di trattare e smaschera l'Europa: troppo lenta

Tra Kiev e Mosca è guerra anche sul bilancio della battaglia: secondo la Russia sono stati colpiti 821 obiettivi militari e nessuno civile. Mentre per Kiev è stato colpito un palazzo residenziale: resta ancora ignoto il numero di feriti. L'intelligence ucraina ha ricevuto informazioni su possibili attacchi chimici russi sotto falsa bandiera nelle zone in mano ai separatisti di Donetsk del Donbass, la cui responsabilità verrebbe poi attribuita a Kiev. Lo riferiscono media ucraini, secondo cui alla popolazione locale filo-russa e ai militari di Mosca sarebbero state distribuite maschere antigas per proteggersi da possibili esplosioni di serbatoi industriali con prodotti chimici.

"Vicini al punto di non ritorno", tra Russia e Usa scenari da Terza Guerra Mondiale

