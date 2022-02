Così sono morti da eroi i militari ucraini: "Nave da guerra russa vai a farti fo..." L'audio prima di saltare in aria

26 febbraio 2022 a

"Nave da guerra russa, vai a farti fo...". Sono queste le ultime parole pronunciate dai tredici militari ucraini dell'avamposto sull'isolotto di Zmiiny, (isola dei Serpenti), nel Mar Nero, finita nelle mani della Russia dopo essere stata bombardata da una nave della flotta di Putin. La registrazione è diventata virale su Telegram dopo la diffusione sul sito del giornale ucraino Ukrayinska Pravda.

"Siamo una nave da guerra russa, vi chiediamo di deporre le armi e di arrendervi per evitare spargimento di sangue e morti non necessarie, altrimenti bombarderemo". È stato questo l'avviso della nave russa, al quale ha fatto seguito la risposta dei militari ucraini che sono tutti rimasti uccisi nel bombardamento russo, come ha confermato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky che ha conferito loro il riconoscimento di "eroi dell'Ucraina".

