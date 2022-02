Crisi Ucraina, il Regno Unito annuncia nuove sanzioni contro la Russia

«Domani annunceremo nuove sanzioni contro la Russia in risposta alla violazione del diritto internazionale e all’attacco alla sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina». Lo ha annunciato in un tweet la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss.

Tomorrow we will be announcing new sanctions on Russia in response to their breach of international law and attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity.