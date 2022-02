Ora la Russia bombarderà l'Italia? Il deputato Vito stuzzica Putin: “Fatti una canna, lascia stare i cannoni”

13 febbraio 2022 a

a

a

Qualcuno in Italia ha deciso di far arrabbiare Vladimir Putin. «In Italia le preoccupazioni energetiche nascondono un sentimento filorusso. Putin, fatti una canna, lascia stare i cannoni». Lo scrive su Twitter, postando la foto di una foglia di cannabis, il deputato di Forza Italia, Elio Vito, che ha voluto stuzzicare il presidente della Russia sul possibile conflitto con l’Ucraina. Vito ha poi aggiunto: «Mentre le truppe russe si ammassano ai confini ucraini, non vedo in Italia cortei e bandiere alle finestre per la pace. Perché in passato le manifestazioni pacifiste nascondevano anche un sentimento antiamericano, oggi le preoccupazioni energetiche ed economiche nascondono anche, a destra come a sinistra, un sentimento filorusso».

Papa Francesco cerca di scongiurare la guerra: serve ogni sforzo per la pace

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.