I no-vax dei convogli della libertà invadono Parigi contro il pass vaccinale. Scontri con la polizia e pioggia di arresti

12 febbraio 2022 a

a

a

A Parigi resta tesa la situazione per la protesta dei ‘convogli della libertà’, organizzati emulando la mobilitazione dei camionisti candesi per dire no al pass vaccinale, equivalente francese del super green pass italiano. Negli ultimi due giorni sono arrivate migliaia di persone da tutta la Francia in automobile o in camper, nonostante il divieto della prefettura. La polizia ha lanciato lacrimogeni sugli Champs Elysee contro i manifestanti, ma inevitabilmente sono finiti anche fra i piedi dei clienti dei bar e dei ristoranti seduti all’esterno.

Terapie intensive piene, Omicron come Delta per i no-vax. L'allarme: “Non è un raffreddore”

Secondo le forze dell’ordine circa 3 mila veicoli hanno tentato questa mattina di entrare nella capitale francese, ma sono stati bloccati e multati per «partecipazione a una manifestazione non autorizzata». 14 persone sono state interrogate, fra queste anche Jerome Rodrigues, uno dei leader del movimento dei gilet gialli. La polizia è riuscita a sgomberare buona parte degli Champs Elysees, spingendo i manifestanti verso place de la Concorde con diverse cariche. Ma la protesta ha interessato anche altre zone di Parigi come place d’Italie, dove si sono verificati altri scontri. Alla fine sono 44 gli arrestati.

Sul green pass scatta la denuncia per Draghi e il governo: violenza privata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.