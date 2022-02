Sul green pass scatta la denuncia per Mario Draghi e il governo: violenza privata

12 febbraio 2022 a

a

a

Non si placa la protesta contro il green pass e la sua introduzione arrivata nella scorsa estate da parte del governo guidato da Mario Draghi come misura principale per contenere la pandemia Covid. Sono 59 le persone che oggi, dalle 10.30 alle 14.30, dopo esseri date appuntamento su chat no-green pass e no-vax, si sono ritrovate dinanzi la stazione dei carabinieri Po Vanchiglia di Torino per denunciare il governo. Hanno querelato il presidente del Consiglio dei ministri Draghi e gli altri componenti del governo, ritenuti responsabili di avere adottato provvedimenti come il green pass che avrebbero limitato la loro libertà personale, configurando il reato di violenza privata. I militari hanno raccolto le querele, con le operazioni che si sono svolte senza alcun disordine.

Anche il governo si è svegliato. La rivincita della Meloni: green pass insensato e fallimentare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.